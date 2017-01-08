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«Пиратская республика» Путина

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  • 8.01.2017, 12:59
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Режим президента РФ Владимира Путина требует подробного, практически медицинского, исследования.

Это связано с тем, что сам режим в силу исторической объективности не выживет, но, как опасный вирус, оставит смертоносные штаммы, считает российский оппозиционер Константин Боровой. Об этом он написал в «Фейсбуке».

"Режим Путина включает и элементы дикого капитализма, и госкапитализма, и социализма, и элементы какой-нибудь пиратской республики. И многое другое. Как например, нацисты и капитализм включили в свою структуру, и коммунизм. Главная особенность путинского режима состоит в том, что это абсолютно новый для человечества феномен", – отметил Константин Боровой.

Оппозиционер пояснил, что уникальность российского режима заключается в совокупности включенных в него элементов, а также в феномене нового уровня пропагандистской кампании, использующий технологические достижения человечества последних десятилетий.

"Классификации не подлежит. Требует специального подробного исследования. Тем более, что не выживает, но, как опасный вирус, оставит в земле смертоносные штаммы, которые вполне могут вызвать следующую вспышку болезни", – подытожил он.


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