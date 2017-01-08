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Видеохит: Минчанин устроил бои без правил со своим ковром

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  • 8.01.2017, 13:07
  • 11,176

Вместо того, чтобы выбить ковер, мужчина схватился с ним врукопашную прямо на снегу.

Запись поединка появилась на YouTube.

На видео мужчина яростно бьет ковер ногами и перебрасывает его через себя. На земле по несколько раз оказываются оба участника «драки». Схватка сопровождается напряженной музыкой.

Ролик на YouTube опубликовала минчанка Виталия Пилюхина. «Когда твой худший враг — это ковер. Или как у меня за окном велись боевые действия», — написала она в своем Instagram, сопроводив запись хештегом «Минск».

За два дня видео на YouTube посмотрели почти 400 тысяч раз, запись попала в раздел «Набирающие популярность». «В этом ролике смысла, экшена, напряжения и сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять», — пошутил кто-то из пользователей в комментариях.


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