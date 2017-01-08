Активисты решили перевести «Савушкин продукт» на белорусский 5 8.01.2017, 13:20

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В интернете собирают деньги «обедневшему» предприятию на перевод упаковок.

Общественность продолжает обсуждать возможные изменения в закон «О защите прав потребителей». Напомним, что в нынешней ситуации русский язык на наших товарах является обязательным, а белорусский может быть добавлен только при особом желании производителя, пишет «Наша Нiва».

Многие компании — «Горизонт», «Слодыч», «Белрыба», МТС, Велком — одобрительно высказывались по поводу защиты белорусскоязычных потребителей.

Однако не все. Так, Министерство торговли и антимонопольной политики привело пример ОАО «Савушкин продукт»:

«У нашего крупного производителя молока предприятий «Савушкиного продукта» трудные времена — не могут даже позволить нанять дизайнера и переводчика с русского на белорусский язык. Если вы хотите пить белорусское молоко из бутылок, на которых написано по-белорусски (наряду с русским, казахским и другими языками, которые уже присутствуют), то давайте вместе вскладчину соберем деньги на услуги дизайнера и переводчика!» — написал у себя в «Фейсбуке» Александр Лапко и создал сбор денег на «Талаке».