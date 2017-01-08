На севере Беларуси морозы установили новый рекорд 7 8.01.2017, 13:42

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В Езерище и Городке температура ночью опустилась до -34,4 градуса.

На севере Беларуси морозы поставили новый рекорд: минувшей ночью в Езерище и Городке (Витебская область) температура воздуха составила -34,4 градуса. Это самый низкий показатель для населенного пункта для 8 января — предыдущий, зафиксированный 8 января 1987 года, был 32,3 градуса мороза.

На втором месте среди самых холодных мест Беларуси оказался Березинский заповедник — 33,2 ниже нуля.

В Полоцке и Верхнедвинске ночью было 31,5 и 30,5 градуса со знаком минус соответственно, побиты рекорды 49-летней давности (8 января 1968 года здесь было 30,5 и 29,7 градуса мороза соответственно).

Во всех областных центрах и в Минске рекорды удержались. Холоднее всего было в Витебске (-30,1), теплее всего в Гродно (-16,7).

В ночь на 9 января сильные морозы до 29 градусов сохранятся на северо-востоке страны, передает БелаПАН со ссылкой на Белгидромет.