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Петр Порошенко порекомендовал читать «Время секонд-хэнд» Алексиевич

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  • 8.01.2017, 13:52
  • 7,927
Светлана Алексиевич

Президент Украины составил список книг, поразивших его в 2016 году,

На 4-м месте в списке из шести позиций - книга нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «Время секонд-хэнд».

«Никто нас не учил, как быть свободными. Нас тольки учили, как умирать за свободу», - прокомментировал выбор Порошенко.

В списке также воспоминания Павла Скоропадского, книга Александра Палия «25 побед Украины», «Тамплиеры» Сергея Жадана, Антология украинской поэзии ХХ в., а также книга «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930 », Татьяны Филевской.


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