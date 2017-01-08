Как на жлобинском заводе скрывали гибель рабочего 7 8.01.2017, 13:59

1,033

Администрация жлобинского БМЗ несколько месяцев пыталась «умыть руки» и выставить погибшего виноватым.

Осенью прошлого года на жлобинском БМЗ погиб рабочий, 27-летний травильщик-гальваник Сергей Головко. У него остались жена и трехлетняя дочь. Инцидент до сих пор удавалось скрывать. Руководство предприятия настаивает: рабочий сам виноват. Коллеги Сергея с этим не согласны.

Первая трагедия в семью Головко пришла летом прошлого года: у близнецов, родившихся у молодой пары, не раскрылись легкие. Малыши умерли в течение недели после родов. А 24 октября на производстве погиб 27-летний Сергей.

На участок гальваники Сергей перевелся из-за большей зарплаты — здесь ему платили 650 BYN. До этого он работал на предприятии электриком за 400-500 BYN. На участке проработал около года, на линии размотки успел проработать всего несколько смен. Имел дело с новым не только для себя, но и для завода агрегатом. Который его и погубил.

Подробности гибели рабочего редакции "Белорусского Партизана" сообщил коллега Сергея, попросивший не разглашать его имени.

"Сергей погиб в ночную смену 24 октября прошлого года. Парень работал на агрегате бортовой бронзированной проволоки. Случился обрыв проволоки, катушка с проволокой продолжала вращаться на скорости 300 м/мин, начали вылетать витки. Сергей хотел увернуться, повернулся спиной, но витки проволоки захватили его ногу и на скорости 300 м/мин его протянуло между станиной агрегата и катушкой, ударило о бетонный пол, затянуло под катушку и затормозило его телом. Он получил несовместимые с жизнью травмы, скончался в реанимации. Руководство настаивает на том, что погибший тормозил катушку ногой. Но как он мог тормозить, если следы торможения на ботинке и катушке отсутствуют, и характер полученных травм свидетельствует, что он находился спиной к блоку. То есть возникла нештатная ситуация, опасность, и Сергей просто пытался покинуть опасную зону!", — рассказал пожелавший остаться неизвестным коллега Сергея Головко.

Журналисты поговорили с другими рабочими БМЗ, а также попросил прокомментировать инцидент юриста Свободного профсоюза металлистов Владимира Лозовского.

Все они отметили, что автор письма хорошо осведомлен о деталях чрезвычайного происшествия и двигало им чувство рабочей солидарности, стремление чем-то помочь семье, оставшейся без кормильца. То, что он просит не называть его имени и фамилии, совсем не удивительно. На БМЗ, как и на других предприятиях Беларуси, гражданская инициативность рабочих подавляется. Скажем, Свободный профсоюз металлистов имеет здесь десятки своих сторонников, но все они из-за риска потерять работу вынуждены оставаться фактически в подполье.

Работники БМЗ говорят, что заводская газета "Металлург" наполнена рапортами о рекордах, трудовых свершениях, рассказами о замечательных тружениках и мудрости руководителей предприятия. Искать в ней информацию о чрезвычайных происшествиях, несчастных случаях бессмысленно. Перед ней поставлен шлагбаум. То же самое можно сказать и о других СМИ города Жлобина.

Все работники БМЗ, с кем удалось переговорить, знают о смертельном случае из уст других людей. Но никто не знает, в какой стадии находится следствие. Задашь вопрос, получишь встречный: "А с какой стати тебя это интересует?" Единственный источник информации, распространенный в коллективе, это распоряжение № 967 от 25 октября 2016 года, подписанное заместителем генерального директора — главным инженером Николаем Анелькиным.

— Уже этот документ, — комментирует Владимир Лозовский, — показывает, что администрация предприятия хочет, как говорится, умыть руки, свалить вину за трагедию на жертву, погибшего Сергея Головко. "По предварительным результатам причиной смерти травмированного работника явилась его попытка принудительно затормозить вращающийся барабан с проволокой". Но, позвольте, из тех же "предварительных результатов" ясно, что произошел обрыв проволоки. Этот сбой в производственном процессе произошел то ли из-за несовершенства технологии, то ли из-за бракованной проволоки, в чем травильщик-гальваник не может быть виноват. Стремление рабочего затормозить барабан ногой, на которое ссылается главный инженер, может быть плодом фантазии его подчиненных или его самого. К тому же, надо учитывать экстремальность ситуации, когда прямо перед тобой разлетается в стороны проволока, то в любом случае возникает опасность для жизни. Как юрист, занимающийся рабочими проблемами, могу утверждать, что в данном случае есть стопроцентная возможность отстоять интересы семьи погибшего, отмести претензии руководства БМЗ.

— Отношения между руководством металлургического завода и рабочим коллективом далеко не идеальные, — рассказывает Владимир Лозовский. — В мае прошедшего года своеобразный протест руководству выразили рабочие сталеплавильного цеха. В письме, адресованном сталеварами генеральному директору БМЗ Анатолию Савенку, был перечислен ряд проблем. Самая главная, они считают свою зарплату жалкими подачками.

Все усилия идеологической службы смягчить ропот рабочих, провалились. Сталевары добились, чтобы к ним в цех пришел генеральный директор.

Увы, ничего нового, кроме баек о мировом кризисе и коварстве китайских металлургов, рабочие не услышали. В том, что председатель профкома БМЗ Александр Коледа на том собрании просидел молча, как будто тема разговора его не касалась. Профком официального Белпрофмаша, чья первичная организация существует на заводе, в подобных случаях занимает сторону директора, фактически штрейкбрехерствует. Общая рекомендация для всех недовольных: "Можете увольняться!"

Один из рабочих БМЗ, также пожелавший сохранить инкогнито, рассказал, что летом прошлого года на заводе во время рабочей смены умер слесарь-ремонтник ЭСПЦ-2.

Возраст погибшего — всего 42 года. Сиротами остались дети. Заводская газета "Металлург" по этому поводу опубликовала соболезнования коллектива цеха родным и близким покойного. Подробности и причины трагедии остались неизвестными.

— Как будто трагедия, — говорит рабочий, — произошла не на нашем за воде, а где-то за тысячу километров от Жлобина. И это равнодушие, молчание не случайны, а закономерны в русле царящих здесь нравов.

Тяжелый физический труд, характерный для металлургов, особенно в летнее время, когда градус зашкаливает, сопровождается повышенной вентиляцией легких и усилением скорости кровотока, что приводит к увеличению количества яда, поступающего в организм. Кроме того, ежедневная интенсивная физическая нагрузка может приводить к истощению механизма адаптации с последующим развитием профессионально обусловленных заболеваний. У нас на БМЗ отмечается высокая интенсивность труда, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. При этом работодатель не устанавливает технологические перерывы, необходимые, чтобы рабочие смогли отдохнуть в нормальных санитарно-гигиенических условиях и восстановить силы, — жалуется работник предприятия.

У работодателя на первом месте — производственные показатели, а самочувствие работника — на последнем. А как кто-нибудь погибнет, так "умер Максим — ну и хрен с ним!" Вот и вся их философия.