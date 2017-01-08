Красавица-белоруска в Швеции стала хоккейным вратарем 10 8.01.2017, 14:10

Юлия Маркевич появилась на свет 18 лет назад, но уже давно и прочно обосновалась в Скандинавии.

Не комсомолка, но определенно спортсменка и красавица играет в хоккей. Амплуа Юлии – вратарь. Вот избранное из рассказанного ею «Прессболу».

Начало

Когда мне было пять, родители по работе переехали в Швецию — в город Эскильстуна. Изначально я около двух лет занималась в местном клубе «Линден» фигурным катанием. Но потом, когда исполнилось восемь, увидела хоккеистов. И, наверное, сработали отцовские гены. Папа в молодости некоторое время занимался хоккеем в Беларуси.

Мне тоже понравилось — захотела попробовать. В Эскильстуне как раз была команда девочек от пяти до десяти лет. Первые два года играла в нападении, а потом стала вратарем. Всегда нравилась вратарская амуниция: щитки, ловушка, маска...

Пацаны

Девять классов я отучилась в Эскильстуне. Но в восьмом поиграла за другой клуб — «Седертелье», который расположен в пятидесяти километрах. Команда там была неплохая, а наша как раз распадалась — на тренировки ходило совсем мало человек.

Когда по окончании сезона снова вернулась в «Линден», выступала год за пацанов-восемнадцатилеток, хотя мне было только пятнадцать-шестнадцать. Городок небольшой — сто тысяч населения. Естественно, знала ребят-хоккеистов.

И однажды капитан юношеской команды сказал, что у них в сезоне будет только один вратарь: «Поговорю с тренером. Хочу, чтобы ты играла за нас». Тренер сказал прийти на тренировку и показать себя. Я пришла и осталась.

В Швеции девочкам не запрещено играть среди парней. Единственное ограничение — не быть старше их на два или более лет. А поскольку я была моложе, то проблем не возникло.

Каково девчонке в мужской раздевалке? Первое время стремно. Но потом ребята приняли за свою — как пацана.

Честно говоря, тот сезон дал мне больше, чем все остальные. Очень многому научилась! Поначалу приходилось нелегко. Все-таки пацаны сильнее, быстрее...

Когда играла с пацанами, все время ходила в синяках — никакая амуниция не спасала. Девчонки, разумеется, не так сильно бросают, поэтому сейчас проблем нет. Хотя есть отдельные уникумы. Но за эти годы и защита стала лучше.

Гимназия

Два с половиной года назад, когда пришла пора выбирать гимназию, я перебралась из Эскильстуны в Лександ, поступив на направление экономики. Живу одна — своя квартира, машина.

Выбрала Лександ в первую очередь из-за хоккея — здесь хороший клуб. Основная команда выступает в сильнейшей женской лиге — SDHL и держится там в середине таблицы. Вторая команда — в дивизионе 1, следующем по рангу.

Но и сама гимназия очень престижная. Особенно экономическое направление. Здесь в последний год ученики объединяются в группы. Каждой выделяется определенная сумма денег, чтобы открыть свое дело. Реальный бизнес, который выживает наравне с другими, только имеет пометку «UF-fцretagande» — это значит, что организован группой подростков в рамках школьной программы.

Нас на практике учат, как вести предпринимательство. Придумываем идею, развиваем, продаем, стараемся получить доход… В конце года все вырученные средства делятся между компаньонами. Таким образом молодежь стимулируют открывать свое дело, что в Швеции очень приветствуется. И гимназия Лександа по доходности от предприятий своих учеников стабильно входит в топ-10 в стране.

Теоретически после окончания учебы бизнес можно продвигать дальше. Только уберется приставка «UF-fцretagande». Тогда придется заплатить какой-то взнос в бюджет коммуны и соответственно появятся налоги.

Со мной в группе еще три человека. Вместе мы организовали на хоккейной арене услуги по присмотру за детьми во время матчей. То есть родители, собираясь на игру «Лександа», могут взять ребенка с собой и оставить его в детской комнате, где есть игрушки, телевизор, «Play Station» и многое другое. А после матча малыши могут встретиться и пообщаться с хоккеистами. Правда, пока мы ничего не заработали, но, надеюсь, в минусе не окажемся.

Хотя на самом деле не так важно, какой доход получишь. Преподаватели говорят, что главное для них — видеть, как ученики стараются, применяют различные методики ведения бизнеса. За это готовы поставить хороший балл, который потом пойдет в аттестат.

«Фэрьестад»

Все это время я играла за вторую команду женского «Лександа» из дивизиона 1. В Швеции почти все, кто еще не закончил гимназию, выступают там.

Весь прошлый сезон я тоже тренировалась с главной командой, однако шанса дебютировать в SDHL так и не получила. О причинах распространяться не хочу — это личное.

Не знаю, насколько в целом уровень дивизиона 1 уступает SDHL — надо судить по отдельным командам. Вот, например, лидер нашей лиги «Фэрьестад» из Карлстада, который в этом сезоне одержал десять побед из десяти, ничем не хуже клубов элиты. И в марте, скорее всего, будет играть в переходных матчах за право подняться на высший уровень.

К слову, буквально на днях я перешла как раз в «Фэрьестад». Так что Новый год встречаю в новом клубе. Там мною интересовались и желали видеть в составе. А я, естественно, хочу повышать уровень.

Тренер сказал, что сейчас в его расположении один вратарь, которая в клубе уже много лет. Изначально обещал дать шанс обеим, а потом ставить в основу ту, которая лучше проявит себя в течение недели перед конкретным матчем.

Популярность

Конечно, в Швеции женский хоккей куда популярнее, чем в Беларуси. Но здесь девушкам вообще не платят, даже в SDHL. Параллельно надо либо учиться, либо работать. Поэтому очень многие заканчивают, когда достигают 23-24 лет. Начинается работа, личная жизнь, дети...

Платят только хоккеисткам сборной Швеции и то лишь на протяжении одного года перед Олимпиадой. Их собирают, дают зарплату и готовят к Играм. Правда, суммы все равно мизерные — около шести тысяч шведских крон в месяц. На эти деньги здесь не проживешь. Хватит максимум на оплату жилья и бензин.

Внешность

В Беларуси многие родственники и знакомые спрашивают: «Может, тебе лучше в модельный бизнес податься, а не в хоккей?» (Смеется.) Ну не знаю — мне хоккей нравится. Парни, конечно, удивляются, когда знакомятся: «Ты хоккеистка? Нет, не верю…»