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В Национальном аэропорту Минск задерживаются рейсы

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  • 8.01.2017, 14:25

С опозданием прибыли утренние рейсы из Москвы и Киева.

В Национальном аэропорту Минск задерживаются рейсы — как на посадку, так и на вылет. Это видно из онлайн-табло на сайте аэропорта.

С опозданием прибыли утренние рейсы из Москвы и Киева. На момент написания материала задерживались борты «Австрийских авиалиний» из Вены (прилет по расписанию в 13.45) и LOT — из Варшавы (прилет по расписанию в 15.05). Кроме того, с 13.10 до 14.00 был отложен вылет самолета Belavia в Стамбул.

В Национальном аэропорту Минск tut.by не удалось получить комментарий, связаны ли задержки с погодой.

В последние дни из-за аномальных морозов неточно соблюдают расписание аэропорты Москвы. Так, сегодня утром в Домодедово и Шереметьево задержали 50 рейсов, еще 35 были отменены.


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