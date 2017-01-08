«Бери картошку, летим на Марс» 8.01.2017, 14:45

Когда и как человек окажется на Красной планете?

Главное с обывательской точки зрения космическое достижение свершилось почти полвека назад. Первый шаг Нила Армстронга по Луне в 1969 году практически завершил гонку сверхдержав. На тот момент превзойти достижение американских ученых СССР не смог. Идеи отправить советского человека на спутник Земли озвучивались, но ведь это означало бы просто повторение уже пройденного для соперников этапа, а не «быстрее, выше, сильнее». Затем были рекорды по длительности пребывания на орбите, многоразовые челноки, посадка спутника на комету. После еще нескольких лунных экспедиций NASA завершило программу «Аполлон». Человек больше не топчет внеземную пыль. И сразу несколько компаний обещают это исправить, пишет onliner.by.

Ученые называют Марс наиболее реальной планетой сначала для высадки человека, а в далеком будущем — для основания там колонии, когда на Земле станет совсем плохо. Красную планету можно считать хорошо изученной относительно других небесных тел. На протяжении десятков лет ученые получали довольно большой объем информации. СССР разрабатывал программы «Марс» и «Фобос», а США занимались «Маринером» и «Викингом». В настоящее время по поверхности планеты катаются американские «Оппортьюнити» и «Кьюриосити» (названия обоим аппаратам придумали школьники в рамках конкурсов NASA).

Идея полета на Марс не нова. Как порой бывает у ученых, фантазия опережает реальные возможности — иногда на десятки лет. Еще при СССР разрабатывалось два проекта, но они не предполагали высадки на планету. Те идеи больше походили на свободное творчество. Реальные планы стали появляться уже в XXI веке.

Полет займет около полутора лет — в зависимости от положения Земли и Марса касательно друг друга. За это время человеческая натура неизбежно даст о себе знать. Астронавты, какими бы профессионалами ни были, все еще остаются людьми. Постоянный стресс, замкнутое пространство, сильно ограниченный круг общения — конфликтов едва ли получится избежать, хоть что-то да произойдет. Как поведет себя экипаж в подобных условиях?

С этой целью «Роскосмос» и Российская академия наук, при поддержке Европейского космического агентства и других центров, закрыли в научном комплексе шестерых добровольцев (трое из России и по одному из Китая, Италии и Франции) на 520 дней в рамках проекта «Марс-500». Людей набирали не с улицы: требовались врачи, биологи и инженеры по профессии. Испытуемым создали максимально правдоподобные условия: ограниченный набор питания, связь с длительной задержкой, минимум развлечений. «Астронавты» выходили на «поверхность Марса», проводили опыты и старались не взвыть от скуки.

Скептики утверждали, что эксперимент слишком далек от реальности: на самочувствии не сказываются «космические» условия, нет невесомости. Любой участник мог по своей инициативе выйти из проекта — такой поблажки при настоящем полете не будет. Но проект в первую очередь затевался для изучения здоровья — как физического, так и психического. В итоге он завершился успешно, все добровольцы дошли до финала и выполнили поставленные задачи. Теперь дело за малым: слетать на Марс по-настоящему.

В последние годы об амбициозных планах заявило несколько компаний. Одни проекты вызывают большие сомнения, а у других, кто знает, что-то может получиться. Вот они.

SpaceX

Осенью 2016 года на ежегодном Международном астрономическом конгрессе (IAC) с презентацией выступил глава SpaceX Илон Маск. Отношение к предпринимателю неоднозначное, но Тони Старк нашего мира уже доказал, что не продает воздух. Его электрокары Tesla бодро колесят по планете, а самая доступная версия Model 3 побила рекорд по предзаказам, хотя сразу было известно, что машина доберется до покупателей минимум через год-два.

Планы полета на Красную планету у Маска то и дело меняются: сдвигаются сроки, ставятся новые условия, пока что конкретики мало. Однако презентация оставила впечатление вполне продуманного проекта. Компания уже приступила к его реализации.

Грузовик Dragon и многоразовая (в перспективе) ракета Falcon 9 нужны SpaceX для обкатки технологий и получения опыта. На Марс людей отправит совсем другая ракета. Предполагается, что в ней будет 42 двигателя, работающих на жидком кислороде и метане. Количество силовых установок наводит на мысли об излишней самоуверенности компании: двигатели должны слаженно работать, и проблема с любым может завершиться катастрофой. Но еще в советские времена под руководством академика Королева, которого годами держали в тюрьмах и которому СССР обязан первым в мире спутником и полетом человека в космос, разрабатывалась ракета Н-1 с 30 двигателями. Правда, все четыре испытания окончились провалом, и проект свернули.

Названия у ракеты SpaceX пока что нет. Зато известно, что при старте она будет весить 10,5 тыс. тонн, а на орбиту сможет доставить 550 тонн груза. Этого должно хватить для вывода корабля в космос. Далее ракета должна вернуться на Землю, к ней прицепят заправленный бак для корабля. Аппарат вновь отправится в рейс, чтобы доставить топливо на корабль, и будет повторять процедуру раз за разом, пока запасов не хватит для полета на Марс. При этом экипаж сможет либо ждать внутри челнока, либо его завезут в последнюю очередь, когда все окажется готово к путешествию на другую планету.

Двигатель Raptor, работающий на метане и жидком кислороде, уже проходит испытания. Топливные баки тоже созданы. Теперь дело за постройкой ракеты и корабля. Но сперва компания запустит несколько грузовых Dragon на Марс в 2018 году. Маск уверен, что примерно в 2024 году состоится отправка первых людей на Марс. Как они вернутся? По замыслу SpaceX, топливо на обратную дорогу можно будет добыть прямо на планете. Способ пока не раскрывается.

Идеи SpaceX обретают реальные черты. Маск не скрывает, что его особенно будоражит идея полета на Марс. Изобретатель даже признался, что «хотел бы умереть на Марсе — но только не от удара о поверхность». Миллиардер наверняка готов отдать последний доллар для осуществления своей мечты, что вселяет уверенность в реальность его проекта.

Inspiration Mars Foundation

Компания создана первым в мире космическим туристом Деннисом Тито. Inspiration Mars Foundation основана в 2013 году, а старт пилотируемой экспедиции назначался на январь 2018 года. То есть за пять лет компания планировала с нуля отправить человека на Марс. С одной поправкой: миссия не предполагала высадки на поверхность, только облет вокруг шарика с возвращением на Землю.

Спешка Inspiration Mars Foundation понятна — в 2018 году Марс окажется ближе всего к нашей планете. В результате полет занял бы 501 день. Это и для экипажа большой плюс, и для техники: требуется меньше топлива.

В первые два года Тито обещал финансировать проект из своих запасов. Среди громких заявлений не нашлось информации о ракете и корабле, которые должны были участвовать в миссии. Виталий Лопота, бывший в 2013 году генеральным конструктором корпорации «Энергия», скептически высказывался об идее предпринимателя: по мнению ученого, не исследовано влияние космической радиации на организм, нет подходящего корабля, а в экипаже из двух человек быстро начнутся конфликты.

Судя по всему, планы Тито останутся на бумаге. Новости об Inspiration Mars Foundation в СМИ датируются только 2013 годом, сайт не работает, а последнее сообщение в Twitter оставлено больше двух лет назад.

Mars One

Голландский изобретатель Бас Лансдорп сразу замахнулся на создание марсианской колонии — если уж мечтать, то по-крупному. Партнером в создании посадочного модуля указана Lockheed Martin. Программа Mars One расписана до 2033 года. В текущем году должна начаться подготовка экипажа. Команда научится бороться со стрессом и решать конфликты, ремонтировать компоненты и выращивать плоды в непростых условиях.

Через пять лет, в 2022 году, ожидается пробная экспедиция на Марс без людей. Аппарат сможет передавать видео с марсианской поверхности на Землю, а также будет проводить различные тесты оборудования. Следующее устройство запустят в 2024 году, в задачи спутника войдет обеспечение постоянной связи между двумя планетами — изображение, видео, все необходимые показатели. Еще через два года Mars One отправит вездеход, а в 2029 году на Марс полетят шесть грузовых кораблей. Они доставят компоненты для базы и еще один марсоход.

Пока роботы собирают комплекс для астронавтов, первый экипаж готовится к отправлению. Запуск намечен на 2031 год с приземлением в 2032-м. И спустя год на Марс полетит вторая группа людей. Заметили что-нибудь странное в этом расписании? Все правильно: обратного билета не будет. Кампания не предполагает возвращение астронавтов на Землю.

Mars One вполне может обернуться аферой, изящности которой позавидуют создатели Kairos Technologies. Об этом говорят весьма авторитетные люди. Космический турист Ричард Гэрриот (также приложил руку к созданию видеоигр Lineage 2 и Tabula Rasa) заявил, что одних только денег недостаточно для реализации подобного проекта. Роун Джозеф, который разрабатывал программу по отбору кандидатов, и вовсе обвинил руководство проекта в мошенничестве: по его словам, у компании нет ровным счетом ничего, а вся шумиха нужна для выкачивания денег из авантюристов.

Бюджет подобных мероприятий по силам лишь нескольким организациям. Кнопка на сайте «Пожертвовать» вызывает недоумение: принцип «с миру по нитке» в данном случае едва ли сработает. Если NASA финансируется правительством США, а состояние Илона Маска оценивается почти в $11 млрд, то источник финансовой подушки для Mars One неясен.

NASA

Цель полета на Марс перед NASA поставил в 2011 году президент США Барак Обама. Похоже, ведомство присматривалось к Красной планете и без указания свыше, но с обозначенной задачей появилось и нужное финансирование.

В 2015 году NASA удачно испытало двигатель для ракеты сверхтяжелого класса SLS — Space Launch System. Ракета предназначена для пилотируемых полетов на большие расстояния, в том числе до Марса. Полезная нагрузка составляет 130 тонн. На данный момент SLS существует в виде концептов. Пробный запуск намечен на 2018 год.

Ракета должна будет вывести на орбиту космический корабль Orion, который тоже пока не готов. Аппарат создается как замена «Спейс шаттлам», которые не летают с 2011 года. Проект далек от завершения, первый запуск состоится только в начале следующего десятилетия.

По замыслу NASA, Orion доставит астронавтов либо на Марс, либо на один из его спутников (Фобос и Деймос). Топливо на обратную дорогу будет предварительно отправлено к зоне высадки. Экипажу останется заправить корабль и лететь домой. Первая экспедиция ожидается в 2030-х годах.

Существуют проекты других организаций по покорению Марса, но они не предполагают полета человека на Красную планету. «Роскосмос» с Европейским космическим агентством планируют запустить корабль с марсоходом на борту в 2019 году, индийцы готовят зонд «Мангальян-2» со спускаемым на поверхность модулем, а Китай назначил отправку своего ровера на Марс на 2020 год.

Бюджеты описанных проектов по силам единичным странам и компаниям. Только Индия умудрилась с первой попытки успешно создать и отправить к Марсу станцию «Мангальян», потратив на весь проект 74 млн долларов — для космических разработок это крохи.

Конечно, можно разбудить в себе зануду, который найдет тысячу причин потратить чужие миллиарды с большей пользой: на таблетку от всех болезней, на сохранение климата и на новый асфальт возле своего дома. Покорение космоса — это вообще удел романтиков, как и многие научные проекты. Иногда нужно забывать о рационализме и вспоминать о мечтах, которые порой становятся реальностью. Ведь гораздо большую гордость за человечество вызывают новости о планируемом полете на Марс, чем сообщения о розыгрыше навоза, не так ли?