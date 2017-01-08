Трамп определился с новым главой национальной разведки США 3 8.01.2017, 14:59

Дэниэл Рей Коутс

Новый координатор деятельности 16-ти спецслужб США известен как сторонник жесткой линии в отношении России.

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы национальной разведки США экс-сенатора от штата Индиана Дэниэла Рея (Дэна) Коутса, сообщает DW.

Сенатом 73-летний Коутс сменит Джеймса Клэппера. В его задачу входит координация деятельности 16-ти спецслужб США, занимающихся сбором информации и ведением разведывательной деятельности. Директор не может напрямую вмешиваться в работу спецслужб, его задача состоит в обобщении поступающей информации.

Коутс провел в общей сложности 15 лет на посту сенатора, представляя Индиану от Республиканской партии в 1989-1999 и 2011-2017 годах. В последние годы он состоял в сенатском комитете по разведке. В 2001-2005 годах Коутс занимал пост посла США в Германии.

Агентства называют его "умеренным" или "традиционным" консерватором. Коутс был сторонником введения санкций в отношении России в 2014 году. В марте того же года он был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.