В Иерусалиме грузовик протаранил толпу людей 4 8.01.2017, 15:14

(обновляется) Не менее трех человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Иерусалиме.

Как сообщают местные СМИ, неизвестный на грузовике наехал на пешеходов в Иерусалиме, не менее 15 человек получили ранения. По предварительным данным, три человека погибли.

По водителю, таранившему толпу, был открыт огонь. Полицейские открыли огонь по водителю машины, он был убит на месте, сообщает Reuters (перевод – НТВ) со ссылкой на местную полицию. На кадрах с места событий видно, что лобовое стекло грузовика изрешечено пулями.

Инцидент произошел в популярном у туристов Старом городе.

Правоохранители заявляют о теракте.

Как уточняет Associated Press со ссылкой на представителя полиции Любу Самри (Luba Samri), целью водителя грузовика была группа солдат, только что вышедших из автобуса.