Нашелся политзаключенный Ильдар Дадин 8.01.2017, 15:48

Ильдар Дадин

Фото: Василий Петров / Facebook

37 дней родственники и правозащитники не знали, где находится активист.

Осужденный российский активист Ильдар Дадин находится в ИК-5 в Алтайском крае, сообщила его супруга Анастасия Зотова, передает currenttime.tv.

По ее словам, Дадин "сидел почти месяц на пересыльном пункте в Тюмени".

"Разговор продолжался всего около минуты. Ильдар первым делом сообщил, что он находится в ИК-5 в Алтайском крае. Большую часть декабря он провел на пересылке в Тюмени. Обращались с ним хорошо, он только переживает, что в ИК-7 после того, как все затихнет, продолжат пытать людей", - сообщила жена Дадина.

В начале декабря Дадина этапировали из сегежской ИК-7 после того, как он сообщил о пытках и избиениях в колонии. 37 дней родственники и правозащитники не знали, где находится Дадин.

Ранее о том, что Дадин прибыл в новую колонию, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко и пообещал, что в 13:00 по Москве активист позвонит родственникам: "С ним все хорошо. Ему дадут написать письмо, но оно будет идти несколько дней. Потому было принято решение позволить ему позвонить. Он сам сообщит, куда приехал, как он, что с ним и где".

Жена Дадина сообщила в твиттере, что ФСИН "опять наврал":

ой, ФСИН опять наврал про то, что Ильдар сегодня в 13-00 позвонит родственникам (никаких звонков нет, и я и мама сидим у телефона) pic.twitter.com/5VCvDTvjoc — анастасия зотова (@Alasta_ven) 8 января 2017 г.

В конце 2015-го суд приговорил Дадина к трем годам колонии общего режима. Затем срок снизили до двух с половиной лет. В ноябре Дадин рассказал о пытках в колонии №7 в Карелии.

1 ноября 2016 года Дадин через адвоката опубликовал открытое письмо, в котором сообщил о пытках, избиениях и угрозах, которые по отношению к нему и другим заключенным применяло руководство ИК-7. Начальника колонии после жалобы Дадина отстранили от работы.