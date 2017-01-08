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Фотофакт: Жительница Барановичей слепила реалистичного Деда Мороза

  • 8.01.2017, 15:52

Двухметровую фигуру из снега пришлось лепить четыре часа.

Ирина Гордей – технолог швейного производства, человек творческий. Она рассказала intex-press.by, что в среду, 4 января, погода способствовала тому, чтобы жители города вышли на улицу лепить снеговиков. Но сделала Ирина не снеговика, а Деда Мороза с полным мешком подарков.

Перед Новым годом Ирина также слепила Деда Мороза, но до новогодней ночи он «не дожил», потому что пошел дождь.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

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