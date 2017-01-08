Виктор Шендерович: Запах мокрых штанов чиновников очень заметен 1 8.01.2017, 15:59

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Виктор Шендерович

Российский писатель прокомментировал запреты на публичные выступления в диктаторских странах.

Российский писатель и публицист Виктор Шендерович высказался в адрес московских площадок, отказавших ему в аренде зала, отметив, что причиной этого стала их трусость, а не вмешательство президента РФ Владимира Путина.

"Вниманию дюжины популярных и престижных московских площадок, отказавших мне (не в первый раз) в аренде зала под мой новогодний литературный концерт... Вот он только что прошел, этот концерт, в БКЗ "Космос", и все в порядке, и никакие громы небесные не грохочут над головой тамошнего менеджмента. А запах ваших мокрых штанов очень заметен. Очень, поверьте. И напИсал в них, ей-богу, не Путин. Он всего лишь поощряет тех, кто не боится прилюдного позора, а дальше дело добровольное", – подчеркнул он.