закрыть
8 января 2017, воскресенье, 20:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вышла белорусская версия Pokémon Go

1
  • 8.01.2017, 16:08
  • 14,091

Игру выпустила минская студия MintFrogs.

Минская студия MintFrogs выпустила игру League Of Arosaurs. Мобильное приложение доступно в App Store для пользователей из Беларуси, передает tut.by.

Изображение: vk.com/mintfrogs

Игра использует технологию дополненной реальности. С помощью камеры приложение «вписывает» фантастических монстров — арозавров — в реальные интерьеры.

Монстры могут сражаться между собой, используя карты навыков и заклинаний. Карты предлагается собирать, перемещаясь по реальным локациям в режиме дополненной реальности.

Еще на этапе выхода трейлера пользователи отметили сходство League of Arosaurs с такими играми, как Clash Royale и Pokémon Go.

«Сможет ли League of Arosaurs достичь такого же успеха? Думаю, такого же — вряд ли, но есть все шансы на то, что игра займет хорошее место на рынке, — рассуждает основатель и генеральный директор студии Матвей Федоренчик. — От себя скажу, что реализация у нас местами даже лучше, хотя их бюджеты и наши разнятся в несколько десятков раз.

Глубина игры у нас будет большей. У покемонов была проблема: тот, кто собрал всех покемонов (а были те, кто это сделал уже за месяц), уходили, потому что делать в игре уже было нечего.

Процесс разработки League of Arosaurs начался до релиза покемонов, тогда еще никто не мог и представить, что покемоны взорвут весь мир. Мы их не копировали после их успеха, а делали параллельно».

Дата релиза игры для Android-устройств пока неизвестна. По планам создателей, это произойдет в течение одного-двух месяцев.


Мнение

Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
АЭС в Беларуси - политический проект
АЭС в Беларуси - политический проект Андрей Ожаровский


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле