В Риме ранены священнослужители папской базилики 8.01.2017, 16:13

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фото с сайта allmytravels.ru

Священнослужители получили резаные ранения лица.

В папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме два священнослужителя ранены в результате нападения 41-летнего мужчины. Выходец из центральной Италии был задержан вскоре после атаки. Его мотивы устанавливаются, передает dw.com.

В одной из четырех главных базилик Рима - церкви Санта-Мария-Маджоре - в субботу, 7 января, произошло нападение на двух священнослужителей, в результате которого они получили резаные ранения лица. Как передает итальянское агентство ANSA, священник и пономарь доставлены в больницу.

Предполагаемый преступник - 41-летний уроженец Фрозиноне (регион Лацио, центральная Италия) - был задержан вскоре после атаки полицейским патрулем на площади неподалеку от храма. Во время нападения он использовал осколок разбитой бутылки для нанесения более тяжелых увечий. Мотивы действий мужчины устанавливаются.

Базилика Санта-Мария-Маджоре в итальянской столице является папской, то есть находится в непосредственном подчинении папе римскому. Это один из самых посещаемых туристических объектов Рима.