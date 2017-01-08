Трамп: Когда я стану президентом, Россия станет больше уважать нас 5 8.01.2017, 16:30

11,026

Фото: AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE

Избранный президент США высказал несколько политических оценок в своем твиттере относительно кибератак на американские серверы.

По мнению Трампа, кибератаки на серверы Национального комитета Демократической партии стали возможны из-за "грубой халатности", и добавил, что серверы республиканского Национального комитета надежно защищены от кибернападений, передает «Радио Свобода».

Трамп также обратил внимание своих подписчиков в твиттере, что спецслужбы заявили об отсутствии доказательств какого-либо влияния хакерских атак на результаты голосования избирателей. "Машины для голосования остались неприкосновенны", – эмоционально отмечает Трамп. Единственной причиной столь широкого обсуждения хакерских атак на серверы демократов является крупное поражение, которое потерпела эта партия, и ее очевидное разочарование, отмечает избранный президент США.

Говоря об отношениях с Россией, Трамп отметил, что развивать добрые связи – это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией, утверждает избранный президент. "Когда я стану президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь", – подчеркнул Дональд Трамп на своей странице в твиттере.