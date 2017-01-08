закрыть
8 января 2017, воскресенье, 20:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп: Когда я стану президентом, Россия станет больше уважать нас

5
  • 8.01.2017, 16:30
  • 11,026
Фото: AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE

Избранный президент США высказал несколько политических оценок в своем твиттере относительно кибератак на американские серверы.

По мнению Трампа, кибератаки на серверы Национального комитета Демократической партии стали возможны из-за "грубой халатности", и добавил, что серверы республиканского Национального комитета надежно защищены от кибернападений, передает «Радио Свобода».

Трамп также обратил внимание своих подписчиков в твиттере, что спецслужбы заявили об отсутствии доказательств какого-либо влияния хакерских атак на результаты голосования избирателей. "Машины для голосования остались неприкосновенны", – эмоционально отмечает Трамп. Единственной причиной столь широкого обсуждения хакерских атак на серверы демократов является крупное поражение, которое потерпела эта партия, и ее очевидное разочарование, отмечает избранный президент США.

Говоря об отношениях с Россией, Трамп отметил, что развивать добрые связи – это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией, утверждает избранный президент. "Когда я стану президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь", – подчеркнул Дональд Трамп на своей странице в твиттере.


Мнение

Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
АЭС в Беларуси - политический проект
АЭС в Беларуси - политический проект Андрей Ожаровский


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле