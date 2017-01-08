МЧС: В Беларуси зафиксирован первый в 2017 году случай смерти от мороза

МЧС: В Беларуси зафиксирован первый в 2017 году случай смерти от мороза4
- 8.01.2017, 16:51
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Замерзшего человека нашли на улице в Бобруйске.
Трагедия произошла в Могилевской области. В Бобруйске на улице нашли замерзшего мужчину. К сожалению, оказать ему помощь медики не успели.
Об этом пишет sb.by.
Отметим, в общей сложности в Могилевской области за последние сутки с холодовыми травмами к врачам обратились примерно 20 человек.
У них диагностировали обморожение рук и ног, общее переохлаждение. Семь человек пришлось госпитализировать (среди них – 1 ребенок).
Минувшая ночь в Беларуси стала самой холодной с начала зимы. На севере страны зафиксировали -34 градуса.