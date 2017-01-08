Путин под «увеличительным стеклом» 1 Виталий Портников, «Радiо Свобода»

8.01.2017, 17:05

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Виталий Портников

Российско-американские отношения теперь будут рассматривать под «увеличительным стеклом».

Вывод о прямой причастности российского президента Владимира Путина к вмешательству в американскую избирательную кампанию не стал неожиданностью для российских медиа и экспертов. И те из них, кто приближен к власти, и те, кто находится в оппозиции к ней, и так знают, что в последние годы любые принципиальные решения в России принимает только один человек. Тем более, когда речь идет о разведывательных операциях специального характера. Путин, бывший глава ФСБ, благодаря одной из таких операций сделал политическую карьеру.

Семья его предшественника, Бориса Ельцина, была весьма обеспокоена коррупционными обвинениями в адрес главы государства и его родственников. Главным обвинителем выступал тогдашний генеральный прокурор России Юрий Скуратов. Именно Путин был автором и руководителем специальной операции, которая привела к дискредитации и отставки генерального прокурора. А окружение Ельцина убедилось в лояльности и незаменимости главного чекиста. Так Путин стал новым премьер-министром страны и официальным преемником Ельцина на посту президента. Первая избирательная кампания, в которую он вмешался с помощью специальной операции, – его собственная избирательная кампания.

И если почти два десятилетия назад в России не видели в таких действиях ничего неожиданного и аморального, то почему должны сокрушаться по поводу вмешательства Путина в американскую избирательную кампанию? Путин просто расширяет свои возможности. В 2004 году он был высокопоставленным агитатором Виктора Януковича. В 2016 году решил скомпрометировать Хиллари Клинтон. Конечно, не стоит сравнивать Украину и США. Но отношения с каждой из этих стран жизненно важны для путинского режима. Путину не все равно, кто находится в Киеве на Банковой. И ему не все равно, кто будет находиться в Вашингтоне в Белом доме. А цель – и это главный принцип российской политики последнего столетия – оправдывает средства.

Но то, что обыденно для Путина и россиян, не может стать правилом для американцев. В докладе американских разведчиков кроме опубликованного резюме есть и закрытая часть. Теперь правду знают и действующий президент Барак Обама, и недавно избранный глава государства Дональд Трамп. И если Обама сделал выводы и продемонстрировал, как он относится к необычной активности Путина, то для Трампа такие выводы впереди.

А это значит, что российско-американские отношения теперь будут под настоящим «увеличительным стеклом» политического и общественного внимания. И любые попытки найти компромисс с Кремлем будут анализироваться через призму «благодарности» за путинское содействие – даже если на самом деле Путин и не был заинтересован в победе республиканского кандидата. Трамп в своих отношениях с Москвой просто вынужден будет вести себя осторожнее и строже, чем вела бы Клинтон. Возможно, этого не осознает новоизбранный президент. Но его политика сформируется прежде всего под влиянием этого, созданного докладом американских разведчиков, «увеличительного стекла».

Виталий Портников, «Радiо Свобода»