Стало известно место проведения отнятого у РФ этапа Кубка мира по биатлону 1 8.01.2017, 17:12

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Международный союз биатлонистов определился с местом проведения 8-го этапа Кубка мира по биатлону.

Как сообщает официальный сайт IBU, 8-й этап Кубка мира пройдет 9−12 марта 2017 года в финском Контиолахти. За неделю до этого, на 2−5 марта, в Контиолахти запланировано проведение 7-го этапа Кубка IBU.

В марте 2015 года Контиолахти принимал 49-й чемпионат мира по биатлону.

Решение о переносе этапа Кубка мира из Тюмени было принято в связи с информацией, переданной IBU независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена, где сообщалось о 31 российском биатлонисте, подозревающемся в нарушении антидопинговых правил, передает tut.by.

Вскоре после этого на телеканале «Беларусь 5» прозвучала информация, что «Раубичи» могут принять этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени.

Онако директор спортивного комплекса Андрей Асташевич в конце декабря 2016 года отметил, что «Раубичи» в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону, но не в марте.

— Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность, — сказал Асташевич.

Тем не менее слухи о вероятном переносе этапа в «Раубичи» не утихали. Накануне масла в огонь подлил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

— Белорусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь. Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются «Раубичи» и Нове-Место. Я бы предпочел «Раубичи», — сказал известный российский телекомментатор.