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В понедельник сохранятся морозы до -29 градусов

  • 8.01.2017, 17:21
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В связи с сильными морозами синоптики сохраняют оранжевый уровень опасности.

В ближайшие сутки, 9 января, в Беларуси будет погода с переменной облачностью. Будет преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, передает БелТА.

Ветер будет переменных направлений — от слабого к умеренного.

Температура воздуха ночью составит 18-24 градусов ниже нуля, на северо-востоке — минус 25-29 градусов, а на западе и на юге — 12-17 мороза. Днем будет 10-16 градусов ниже нуля, на западе — минус 7-9 градусов.


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