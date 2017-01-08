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В Сеуле заявили о формировании отряда спецназа для убийства Ким Чен Ына

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  • 8.01.2017, 17:33
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В Южной Корее будет сформирована особая бригада по образцу спецподразделений США, которая должна будет устранить диктатора Северной Кореи.

Особая бригада спецназа должна будет осуществить убийство лидера КНДР Ким Чен Ына и других членов высшего военного и политического руководства страны в случае начала войны, сообщает агентство Yonhap (перевод - РБК) со ссылкой на военные источники.

Бригада численностью от одной до двух тысяч человек будет подчиняться командованию Южной Кореи, и она должна быть сформирована в 2017 году, уточнил собеседник агентства. В создании подразделения будут участвовать американские военные.

«Южнокорейские военные сформируют специальную бригаду по образцу подразделений США позже в этом году», — рассказал собеседник агентства.

В США существует несколько известных подразделений, занятых спецоперациями. Одно из них — «Тюлени» или «Морские котики» — тактическое подразделение сил специальных операций ВМС США, предназначенное для ведения разведки, проведения специальных и диверсионных мероприятий, поисково-спасательных операций и выполнения других задач.

Одной из самых известных операций этой команды стала проведенная в 2011 году совместно с ЦРУ операция под кодовым названием «Копье Нептуна». Тогда в результате нападения на дом в пригороде Абботтабада в Пакистане был убит лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен. Операция была санкционирована лично президентом США Бараком Обамой.

Ким Чен Ын является третьим сыном предыдущего руководителя КНДР Ким Чен Ира, который скончался в декабре 2011 года от сердечного приступа. Его место занял Ким Чен Ын, который является сейчас высшим руководителем, лидером партии, армии и народа КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, первым председателем Государственного комитета обороны КНДР, Верховным главнокомандующим Корейской народной армии, маршалом КНДР, депутатом Верховного народного собрания КНДР, председателем Государственного совета КНДР.


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