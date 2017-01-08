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Список фанатов, которых не будут пускать на футбол, выставят на сайт МВД

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  • 8.01.2017, 17:45
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Правоохранители будут отслеживать фанатов по фото и с помощью технических средств, которыми оснащены спортивные арены.

Введение административного запрета для фанатов-хулиганов на посещение стадионов и спорткомплексов во время матчей и соревнований станет эффективной профилактикой нарушений порядка на стадионах. Такое мнение высказал председатель постоянной комиссии по национальной безопасности «палатки» Валентин Михневич, передает БелТА.

Такой запрет может быть введен в соответствии с поправками в некоторые законы по вопросам охраны общественного порядка. По мнению Михневича, законопроект носит профилактический характер. Решения о запрете на посещение спортивных мероприятий будут принимать только суды. При этом действие поправок не будет распространяться на фанатов, которые нарушали общественный порядок до принятия изменений в законодательство.

Срок действия запрета может составить от трех месяцев до трех лет. Предусмотрена ответственность и за его нарушение — это штраф от 2 до 20 базовых величин (в настоящее время 1 БВ равна Br23). Список фанатов, которым будет запрещено появляться на стадионах, разместят в открытом доступе на сайте МВД. Ожидается, что этот blacklist будет небольшим. В России, например, где подобная мера действует уже несколько лет, в него попали всего 43 человека. И в Беларуси таких нарушителей вряд ли будет много. Правоохранители будут отслеживать их по фото и с помощью технических средств, которыми оснащены спортивные арены.

Соответствующие поправки в законодательство могут принять в ходе весенней сессии Палаты представителей.


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