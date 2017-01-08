Пригласите Снегурочку на «Аврору» 3 Никита Кривошеин, «Ежедневный журнал»

8.01.2017, 17:54

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Снегурочка уговорит матросов дать залпы отбоя того залпа, который просигналил запуск великого Октября.

Просьба к Снегурочке (к ней революционный экипаж прислушается внимательнее, чем к патлатому деду): прибыть на легендарный крейсер «Аврора». Ей там понравится — все отделано заново, надраено и блестит! Водят экскурсии пионеров. Перед ними красуются безобразные старые большевики.

Снегурочка уговорит матросов дать залпы отбоя того залпа, который просигналил запуск великого Октября. Первые снаряды, безвредные для людей, как нейтронная бомба, – прямо в Щукинский особняк, что на Красной площади Москвы, чтоб ни гранита, ни чучела внутри. Заодно и подельников чучела, которые у Кремля ему компанию составляют, в геенне раздолбать так, чтобы вспомнили о самокритике.

А раз отбой, то отбой — дальше само поедет: Конституционный суд пересмотрит давнее решение, объявит КПСС-КПРФ вместе с ВЛКСМ и Досмилом преступными организациями, запретит ежедневную газету «Правда». Двоих-троих телеведущих госканалов переведут вещать на Колымском региональном ТВ. «Ежедневный журнал» станет выходить на бумаге массовым тиражом.

Клир и духовенство посвятят себя безраздельно спасению душ. Страна вернётся к мирному сосуществованию двух различных социально-экономических систем. Ни один орудовец никогда ни у одного нарушителя не примет денежных знаков. Продолжить перечень реформ, задействованных неуставными действиями экипажа «Авроры» в Рождество 2017-го, можно на астрономическое число печатных знаков. Так чтобы построить либеральный рай.

Снегурочке конечно же следует, прежде чем приземлиться на мост крейсера, запастись не менее чем бочкой качественного французского коньяка, на отбой всего плохого не жалко затрат.

Зимняя фея с таким партзаданием справится без напряга, даже будет рада свершить доброе дело.

Просьба к читателям: изыскать сию барышню и все ей объяснить. Заранее спасибо.

Никита Кривошеин, «Ежедневный журнал»