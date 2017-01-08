Три человека погибли за сутки в Минской области от переохлаждения 7 8.01.2017, 18:02

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ФОТА: ARC

С начала января от мороза пострадали 32 человека.

Три человека погибли за минувшие сутки в Минской области от переохлаждения, сообщили БелТА в Минском областном управлении МЧС.

Два случая произошло в Слуцком, один - в Стародорожском районе. Всего за сутки обморожения получили 22 человека, среди них есть ребенок. С начала января от мороза пострадали 32 человека.

В МЧС отмечают, что при таких низких температурах, которые наблюдаются в последние дни в Беларуси, необходимо выполнять ряд профилактических мер. Во-первых, не стоит употреблять спиртное: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, при этом возникает иллюзия комфорта; во-вторых, не рекомендуется курить на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми; в-третьих, нельзя носить на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения: металл остывает гораздо быстрее тела, возможно его прилипание к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Кольца на пальцах к тому же затрудняют нормальную циркуляцию крови.

Следует носить свободную одежду: это способствует нормальной циркуляции крови. Кроме того, существует простое правило: чем больше прослоек воздуха - тем лучше, однако слои одежды не должны стеснять движение (меньше двигаешься - больше мерзнешь). Также верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки способствуют обморожению. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные - они впитывают влагу, напомнили специалисты.

В МЧС также советуют не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант - варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок следует защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела лучше смазать специальным кремом. Не стоит выходить на мороз с влажными после душа волосами.

«Как только вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд. Прячьтесь от ветра: вероятность обморожения на ветру значительно выше. Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в автомобиле, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге проедет другая машина», - рекомендуют спасатели.