Ученые назвали овощ, который поможет бросить курить 7 8.01.2017, 18:25

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В этом овоще содержится никотиновая кислота, которая помогает справиться с пагубной привычкой.

Немецкие ученые уверяют, что людям, которые хотят бросить курить, следует включить в свой рацион баклажаны.

Как оказалось, в этом овоще содержится никотиновая кислота (витамин РР), которая помогает справиться с пагубной привычкой, пишет 24tv.ua.

Кроме того, баклажаны богаты полезными веществами, которые улучшают пищеварение, снижают уровень вредного холестерина и укрепляют кости.

А сок овощей обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.