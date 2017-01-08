Умер известный журналист Вадим Речкалов 2 8.01.2017, 18:33

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Вадим Речкалов

Российский журналист много лет работал и в Беларуси.

О смерти журналиста сообщила газета «Московский комсомолец», обозревателем которой он являлся.

Публицисту было 52 года. Причины и обстоятельства его гибели издание не уточняет.

Речкалов также сотрудничал с такими изданиями, как «Общая газета», «Московские новости» и «Известия».

Журналист известен своими материалами из горячих точек. «Вадим неоднократно бывал <...> в Чечне, Южной Осетии», — замечает газета.

В 2004 году за публикации о терроризме Речкалов был удостоен премии им. Артема Боровика, а в 2008 году за освещение событий в Южной Осетии был награжден почетной грамотой.

В 2005 году в издательстве «Время» была выпущена книга Речкалова под названием «Живых смертниц не бывает», основанная на материалах его расследований о подготовке террористических актов в Москве и на Северном Кавказе.

Журналист также освещал дело об убийстве Анны Политковской и смерть Сергея Магнитского.

В 1990-е годы Вадим Речкалов работал в Беларуси - в «Белорусской деловой газете» и газете «Имя». Потом, уже работая в «Московском комсомольце», он неоднократно освещал ситуацию в Беларуси, честно рассказывая о преследовании оппозиции.

Один из его материалов назывался «Репортаж с Лукой на шее».

Редакция сайта charter97.org скорбит в связи со смертью и Вадима Речкалова и соболезнует его родным и близким.