«Путин нарушил суверенитет США, а такое не прощается» 3 8.01.2017, 18:57

Фото: obozrevatel.com

Любая дружественная политика в отношении РФ сейчас будет восприниматься как доказательство причастности Трампа к этому акту агрессии.

Как и Дональд Трамп, два предыдущих президента США планировали наладить взаимоотношения с Россией, однако шансы договориться у Трампа выше, чем у его предшественников. Такое мнение высказал активист Общественного люстрационного комитета Карл Волох на своей странице в Facebook.

"Во-первых, потому, что с Владимира Путина за последних два года изрядно сбили спесь, и он может стать гораздо более податливым. Во-вторых, в программе Трампа противостояния с Китаем у России есть своя немаловажная функция. Так что шансы договориться у них есть", – написал он.

Активист отметил, что договоренность США и РФ очень невыгодна Украине, поэтому в украинских интересах, чтобы разоблачения американской разведки по поводу вмешательства России в выборы в США подольше не сходили с первых полос.

"Главная причина, почему такой альянс может сорваться – это информация разведслужб о вмешательстве Путина в избирательный процесс в США. Пусть пока что избранный президент и отказывается придавать этому факту слишком большое значение – ведь тут он в безвыходном положении, иначе придется признавать выборы сфальсифицированными и объявлять новые. А вот проводить дальнейшую политику в отношении России без оглядки на эти факты уже не получится", – пояснил Волох.

Он отметил, что для американского народа не принципиально, повлияло вмешательство России на конечный результат выборов или нет.

"Путин нарушил суверенитет США, а такое не прощается. Важно и другое: любая дружественная политика в отношении РФ сейчас будет восприниматься как доказательство причастности Трампа к этому акту агрессии. А значит, свобода его маневра в этом вопросе будет значительно сужена", – подытожил Волох.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

10 декабря ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".

5 января директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, заместитель министра обороны по вопросам разведки Марсель Леттр, а также глава киберкомандования США Майкл Роджерс обнародовали заявление, в котором сказано, что Россия представляет полномасштабную киберугрозу для правительства Америки.

6 января Трамп, комментируя доклад, назвал озвученные факты вмешательства РФ в процесс американских выборов "политической охотой на ведьм".

В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Руководители разведывательных ведомств 6 января представили доклад Трампу.

После ознакомления с документом Трамп заявил, что США должны "решительно пресечь" попытки кибератак на страну.