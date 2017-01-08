Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль 4 8.01.2017, 19:15

Папа Римский Франциск известен своей верностью принципу скромности в быту.

Папа Римский Франциск не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль, хотя осознает, что ему может грозить опасность, передает ria.ru cо ссылкой на агентство «Рейтер».

По данным агентства, все предшественники Франциска перемещались на пуленепробиваемых папамобилях или лимузинах, тогда как нынешний папа Римский в зарубежных поездках передвигается на обычных автомобилях.

«Я в курсе возможных рисков. Возможно, я безрассудный, но я должен сказать, что совсем не боюсь за себя, но всегда переживаю за безопасность людей, которые путешествует со мной и, в особенности, с которыми я встречаюсь в различных странах», — рассказал понтифик в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие». По его мнению, «между ним и народом не может быть слишком много препятствий».

Книга Торниелли «Путешествие» рассказывает о 17 поездках папы Римского в более чем 25 стран с 2013 года. В наступившем году понтифик планирует посетить Португалию, Индию и Бангладеш, передает агентство.

Папа Римский Франциск известен своей верностью принципу скромности в быту. Так, в 2013 году в ходе визита в Бразилию он отказался от всех полагающихся главе римско-католической церкви специальных условий при организации его предстоящего полета.