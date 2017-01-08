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Скардино заняла 18-е место в масс-старте, победу одержала Коукалова

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  • 8.01.2017, 19:33
Надежда Скардино

Этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершился женской гонкой с массовым стартом на 12,5 км.

Единственной представительницей Беларуси сегодня была Надежда Скардино, которая пропустила две первых гонки этапа из-за болезни, передает tut.by.

Скардино допустила 1 (0+0+0+1) промах и заняла на финише 18-е место.

Победу же одержала чешка Габриэла Коукалова (0+0+0+0).

Второй стала немка Лаура Дальмайер (0+0+1+0), а третьей - соотечественница победительницы Ева Пушкарчикова (0+0+0+0).

Следующий этап Кубка мира состоится с 11 по 15 января в Рупольдинге.


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