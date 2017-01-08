Под Борисовом простились с убитой игуменьей Василисой 8.01.2017, 19:49

Верующие со всей страны приехали на прощание с игуменьей Свято-Ксениевского женского монастыря матушкой Василисой.

Ее накануне Рождества убила прихожанка.

В воскресенье около женского монастыря в деревне Барань была очередь из сотни автомобилей, много верующих приехало, чтобы проститься с матушкой Василисой. Игуменью похоронили рядом с церковью, передает «Белсат».

В убийстве подозревается 29-летняя уроженка Казахстана, которую временно приняли в монастыре, желая помочь ей в решении жизненных проблем. У молодой женщины отмечали психическое расстройство, которое, как предполагается, и стало причиной преступления.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области сообщила, что возбуждено уголовное дело по ст. 139 Уголовного кодекса (убийство), подозреваемая задержана. В отношении ее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.