Глава Amazon разбогател за первую неделю 2017 года на $3,8 миллиарда 8.01.2017, 20:03

Состояние Джеффа Безоса достигло $68,7 миллиардов и он стал четвертым богатейшим человеком мира в рейтинге Forbes.

Основатель и глава Amazon миллиардер Джефф Безос за первую неделю 2017 году увеличил свое состояние на $3,8 млрд благодаря выросшим на 4% (до $795,99) ценам акций компании.

Об этом сообщил американский журнал Forbes.

Только за пятницу, 6 января, Безос, владеющий 80 млн акций Amazon, разбогател на $1,3 млрд. Его состояние достигло $68,7 млрд и он стал четвертым богатейшим человеком мира в рейтинге Forbes, ведущемся в режиме реального времени. Перед ним в списке миллиардеров находятся только американцы Билл Гейтс и Уоррен Баффетт и испанец Амансио Ортега.

Бурный рост цен акций Amazon происходит после трехмесячного спада, в течение которого они упали более чем на 10%. Это объясняется в том числе успехом нового девайса компании - смартдинамика Echo, который управляется голосом и реагирует на имя виртуального помощника Alexa. На открывшейся 6 января в Лас-Вегасе выставке бытовой электроники новое устройство «покорило» публику, отмечает издание.