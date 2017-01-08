Путина уличили в постановочной съемке с «рыбаками» 8.01.2017, 20:15

ФОТО: ТАСС

Внимательные пользователи интернета обнаружили фейковые фото президента РФ на сайте Кремля.

Пользователи интернета уличили президента РФ Владимира Путина в постановочной съемке с «рыбаками» в российском городе Великий Новгород.

На Рождество российский глава посетил богослужение в Свято-Юрьевом монастыре, после чего встретился с местными рыбаками, с которыми познакомился во время прогулки по озеру Ильмень в 2016 году, говорится на сайте Кремля.

Однако пользователи предоставили фотодоказательства того, что на снимках Путина, сделанных во время общественных мероприятий, с рядовыми российскими гражданами присутствуют одни и те же лица.

«Путин воспринимает народ как спецслужбистов. На фото – «народонаселение» из ФСО (Федеральная служба охраны РФ. – Прим.). Все ложно. Все», – написал российский журналист Александр Сотник, опубликовавший фотографии в Facebook.

Путин в третий раз вступил в должность президента России в мае 2012 года. Срок его полномочий истекает в 2018 году. Выборы нового президента РФ должны состояться в марте 2018 года.