В Глубоком пассажир перевернутого авто угрожал прохожим ножом 1 8.01.2017, 20:35

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В результате аварии никто не пострадал.

В Глубоком пьяный пассажир перевернувшегося авто, который чудом не пострадал в аварии, угрожал прохожим ножом.

Как сообщает оnliner.by, происшествие произошло в эти выходные ночью. В салоне Форда были водитель и пассажир, оба нетрезвые.

Фото onliner.by

Очевидцы рассказывают, что напротив места аварии в 20 метрах находится отделение милиции. После того как пассажира выпустили оттуда, проведя нужные разборы происшествия, мужчина вдруг начал угрожать прохожим. Милиция вынуждена была задержать его.