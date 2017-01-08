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В Глубоком пассажир перевернутого авто угрожал прохожим ножом

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  • 8.01.2017, 20:35
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В результате аварии никто не пострадал.

В Глубоком пьяный пассажир перевернувшегося авто, который чудом не пострадал в аварии, угрожал прохожим ножом.

Как сообщает оnliner.by, происшествие произошло в эти выходные ночью. В салоне Форда были водитель и пассажир, оба нетрезвые.

Фото onliner.by

Очевидцы рассказывают, что напротив места аварии в 20 метрах находится отделение милиции. После того как пассажира выпустили оттуда, проведя нужные разборы происшествия, мужчина вдруг начал угрожать прохожим. Милиция вынуждена была задержать его.


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