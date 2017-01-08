Папа Франциск молился за страдающих от холода 8.01.2017, 20:45

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Фото: Reuters

Папа Римский просил верующих оказать помощь замерзающим от холодов, а также молиться за них.

Папа Римский Франциск призвал верующих, собравшихся на площади Св. Петра в Ватикане молиться вместе с ним за тех, кто «без крова страдает в эти дни от холода», передает radiopolsha.pl.

Во время традиционной воскресной молитвы Ангел Господень папа выразил надежду, что Господь поможет не только замерзающим от холодов, но и согреет «сердца человеческие».

В субботу Папа Франциск распорядился держать открытыми приюты для бездомных по соседству с Ватиканом круглые сутки, бесплатно раздавать еду и теплую одежду.