«Урал» подает жалобу на белорусского тренера Скрипченко 8.01.2017, 21:05

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Вадим Скрипченко

Белорус Вадим Скрипченко должен выплатить клубу три зарплаты по контракту.

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко. После поражения от «Терека» (1:4) белорусский специалист покинул «шмелей», заявив, что устал. Однако уже через некоторое время он возглавил «Крылья Советов». После этого Иванов подчеркнул, что Скрипченко должен выплатить клубу три зарплаты по контракту, сообщает sport-express.ru.

— Вы говорили, что Вадим Скрипченко, ушедший из "Урала", должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?

— Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.

— Речь идет именно о трех зарплатах?

— Ну конечно! Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил "Крылья"... Мы же взрослые люди, все все понимают.

— А Виктора Гончаренко поздравили с назначением в ЦСКА?

— А чего его поздравлять? Это же работа тренера. Молодец! Рад за Виктора Михайловича. Хорошо, что в него поверили в таком большом клубе, дай бог ему удачи.