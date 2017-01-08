В Минске ночью горело общежитие 2 8.01.2017, 21:23

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Из здания были эвакуированы 20 человек, из них семь детей.

В Минске спасатели в ночь на 8 января эвакуировали 20 человек из-за пожара в общежитии, расположенном по ул. Белинского, 19. Об этом сообщили БелТА в Минском городском управлении МЧС.

Сигнал поступил в полночь. В одной из комнат загорелся телевизор, в результате чего помещение и коридор оказались задымлены. Как предполагается, при нарушении правил эксплуатации электросетей и электрооборудования произошло короткое замыкание питающего провода телевизора. Из здания были эвакуированы 20 человек, из них семь детей.

Всего в Беларуси за сутки зарегистрировано 52 пожара, погибли 8 человек, спасены шесть, в том числе двое несовершеннолетних, эвакуированы 62 человека.