Елизавета II впервые появилась на публике после серьезной простуды 8.01.2017, 21:47

Королева Великобритании приехала на службу вместе со своим супругом принцем Филиппом.

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после болезни, из-за которой была вынуждена пропустить традиционные рождественские мероприятия, сообщает «Гордон» со ссылкой на BBC.

Королева приехала на службу вместе со своим супругом принцем Филиппом

Фото: ЕРА

Королева сегодня присутствовала на утренней службе в церкви Святой Марии Магдалены в Сандрингеме, графство Норфолк.

90-летняя Елизавета II вместе со своим супругом принцем Филиппом прибыла в церковь на темно-бордовом Bentley, сообщает агенство. Вскоре к ней присоединились другие члены королевской семьи, в том числе герцог и герцогиня Кембриджские, а также семья Миддлтон.

ВВС отмечает, что сегодня королева "чувствовала себя достаточно хорошо", чтобы выступить с речью впервые после болезни.

9 сентября 2015 года Елизавета II была официально признана самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. Предыдущий рекорд по длительности пребывания на британском троне принадлежал прапрабабушке Елизаветы II королеве Виктории.

Королева Великобритании происходит из Виндзорской династии. Она взошла на престол в 1952 году после кончины своего отца, короля Георга VI. На тот момент королеве было 25 лет. 21 апреля 2016 года Ее Величество отметила свое 90-летие.

Елизавета II замужем за герцогом Эдинбургским Филиппом в течение 69 лет, 64 из которых она была королевой. Ее сын, принц Чарльз, дольше всех в британской истории выступает в роли наследника престола.

Елизавета II – глава Британского Содружества наций и, помимо Великобритании, королева 15 независимых государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Барбадоса, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых Островов, Тувалу, Ямайки. Она также является главой англиканской церкви и верховным главнокомандующим вооруженными силами Великобритании.