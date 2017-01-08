Полесские «Каляды»: песни, пляски и «бытлей» 8.01.2017, 22:06

В глубине Полесья жители деревни Богдановка сохранили сразу два уникальных обычая.

О «Калядах» на Полесье рассказывает kp.by.

- Традиция ходить на Калядки с буклеем существует в нашем селе уже много веков, - рассказывает Иван Иванович Ильючик, один из местных жителей. - Мне сейчас пошел уже 56-й год, а я с детства знаю, что такое буклей. Когда были еще малыми, делали их тут по 5, 6, а то и по 10 штук сразу. А старшему поколению их даже продавали за какие-нибудь копейки или всякие вкусняшки. Сейчас молодежь тоже помнит такие традиции, хоть за последние годы количество калядующих поуменьшилось.

В глубине Полесья жители празднуют Каляды в первый день Рождества

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Буклей или же бытлей - уникальный атрибут Каляд в полесском селе Богдановка (Лунинецкий р-н, Брестская область), затерявшемся среди лесов и болот. Он представляет из себя некое подобие знаменитых белорусских батлеек. По форме - это большая пятиконечную звезда, символизирующую звезду Вифлеемской ночи. В центре звезды находится труба, внутри которой устанавливают особый вращающийся механизм с вырезанными фигурками различных животных и людей. Фигурки, именуемые местными не иначе как “коники”, подсвечиваются свечкой, установленной в центре вращающегося механизма. На внешнем окончании натянута плотная бумага. Таким образом, снаружи буклей выглядит как звезда, в центре которой тени различных животных сменяют друг друга.

Традиция ходить на Калядки с буклеем существует в селе Богдановка уже много веков

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каляды в полесском селе Богдановка

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще одной необычной особенностью является то, что Каляды проходят в первый день Рождества. Такое, по словам местных жителей, есть лишь в нескольких соседних селах.

Большая пятиконечная звезда символизирует звезду Вифлеемской ночи

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как только темнеет, богдановчане зажигают буклей, берут с собой гармониста и начинают ходить по хатам. Выглядит это необычно.

Фигурки подсвечиваются свечкой, установленной в центре вращающегося механизма

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Целая толпа людей заходит во двор. К светящемуся окну подходит человек с буклеем и начинает вращать “коников”. Одновременно с этим женщины и девушки под аккомпанемент гармони начинают петь калядные песни о рождении Христа. Такое своеобразное шоу продолжается до тех пор, пока хозяева дома не открывают дверь и не запускают “гостей дорогих” в дом.

Как только темнеет, богдановчане зажигают буклей, берут с собой гармониста и начинают ходить по хатам.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

К этому моменту хозяйки уже успевают накрыть стол и сразу стараются пригласить всех, при этом проследив, чтобы люди обязательно съели что-то со стола, а так же выпили неизменную чарку водки или самогона.

“Гостей дорогих” запускают в дом

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под аккомпанемент гармони калядующие начинают петь песни о рождении Христа

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На столе, кстати, стоят самые разные явства, но основные из них - пара салатов, мясные блюда и свиные ноги, одно из характерных для калядного времени блюд. Всё это сопровождается песнями, как особыми рождественскими, так и застольными, а еще зажигательными танцами под гармонь.

Хозяева следят, чтобы люди обязательно съели что-то со стола, а так же выпили неизменную чарку водки или самогона

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зажигательные танцы под гармонь

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уходя, калядующие обязательно желают счастья и благополучия в доме и его хозяевам, после чего идут дальше.