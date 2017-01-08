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Белорусский футболист Брессан может продолжить карьеру в Португалии

  • 8.01.2017, 22:36
Ренан Брессан
Фото: Reuters

Бразильцем с белорусским паспортом интересуется клуб «Шавеш».

Белорусский полузащитник АПОЭЛа Ренан Брессан может перейти в португальский «Шавеш». Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на издание kerkida.net.

Напомним, Брессан уже выступал в чемпионате Португалии: в 2014-2016 годах наш соотечественник защищал цвета «Риу Аве». Ранее бразильская пресса сообщала, что хавбек ведет переговоры с «Шапекоэнсе».

После 16-ти туров чемпионата Португалии «Шавеш» располагается на седьмом месте.


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