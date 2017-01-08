США готовы сбивать ракеты, запущенные с территории КНДР 1 8.01.2017, 22:30

США собьют баллистическую ракету КНДР, если она будет представлять угрозу, заявил глава Пентагона.

США готовы сбивать ракеты, запущенные с территории КНДР, если они будут представлять угрозу для США или их союзников. Об этом заявил министр обороны глава Пентагона Эштон Картер в интервью телекомпании Эн-би-си, передает «Радио Свобода».

По словам Картера, северокорейские программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет являются серьезной угрозой.

США собьют баллистическую ракету КНДР, если она будет представлять угрозу для нас, заявил глава Пентагона. Картер уточнил, что США готовы к таким действиям и в случае опасности для стран-союзников.

В своем новогоднем обращении северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что его страна находится "на последнем этапе" создания межконтинентальной баллистической ракеты. Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея "поднялась к высотам ядерной державы" в 2016 году и в скором времени станет обладателем межконтинентальной баллистической ракеты.