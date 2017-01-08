Как наши спортсмены дают интервью на английском 2 8.01.2017, 23:01

Местами получается очень даже ничего.

Наших спортсменов уже давно критикуют за слабое знание иностранного языка, что им частенько мешает быстрой адаптации за рубежом. Вот почему агент Алексей Шпилевский так рад за вратаря Сергея Черника, который освоил «франс ланг» за считанные месяцы и уже коллекционирует «сухари» в составе «Нанси». Но не все так плохо в белспорте.

«Трибуна» вспоминает спортсменов, которые не просто общаются на английском в быту, но и без боязни общаются на нем с прессой.

Алина Талай, бег с барьерами

Про интеллект Алины всем давно известно. Девушка много читает, интересуется историей Беларуси, имеет стойкую гражданскую позицию. Неудивительно, что и с английским у бронзовой призерки чемпионата мира по легкой атлетике все неплохо. Сейчас Алина живет и тренируется в США, параллельно подтягивает иностранный язык:

– С ним, конечно, не все так плохо, -- рассказывала Алина в одном из интервью. – Я практикую его ежедневно, но хочу читать без словаря и каких-то запинок.

Чтобы лучше понимать инглиш, Алина начала читать на английском, купила автобиографию Хиллари Клинтон. Зря, видимо. Наверное, стоило брать Трампа.

Владимир Самсонов, настольный теннис

Наш властелин малой ракетки и целлулоидного мяча уже давно живет за рубежом. Еще в 1994-м году Владимир дебютировал за «Боруссию» из Дюссельдорфа в чемпионате Германии по настольному теннису. Но Владимир неплохо владеет не только немецким, но и испанским, сербским, а еще и английским. В этой беседе Самсонов поговорить чуть-чуть на каждом из языков.

Александр Глеб, футбол

Английский Глеб познакомился с английским, когда в 2005-м перешел из «Штутгарта» в «Арсенал». В 2008-м была отлучка в «Барсу», «Штутгарт» и возвращение в английский «Бирмингем». Но судя по видео, свои базовые знания Глеб не растерял.

Дарья Домрачева, биатлон

Этапы Кубка мира редко проводят в англоязычных странах, но это не помешало «Герою Беларуси» выучить английский и говорить на нем вполне сносно.

Максим Мирный и Виктория Азаренко, теннис

У кого-кого, а у этих ребят проблем с английским никогда не будет. Хотя бы просто потому, что они практически постоянно проживают в США.

Елена Левченко, баскетбол

Чуть ли не каждая баскетболистка той славной команды Буяльского может неплохо разъяснятся на иностранном языке. Елена Левченко – тем более. За ее плечами большой опыт учебы и выступлений в американских командах. Так что дать короткий комментарий (на этом видео флэш-интервью после игры с Тайванем на олимпийской квалификации-2008) после матча для нее проще простого.

Андрей Костицын, хоккей

А вот у самого знаменитого воспитанника новополоцкого хоккея с английским поначалу все было не совсем гладко. То ли от волнения, то ли еще от чего-то, Костицын однажды повторил слово «net» (ворота) четыре раза за 13 секунд.

Но это ерунда. Потом Андрей интервью давал намного увереннее, хотя наш акцент убрать очень непросто.

Михаил Грабовский, хоккей

У «Грабо» с иностранным тоже нет никаких проблем.

Было время, когда он отмечался достаточно брутальными интервью. Вот его спич после того, как «Торонто» отказалось от сотрудничества с форвардом. Многие слова просто пришлось запикать.

Роман Граборенко, хоккей

Честно говоря, «динамовец» Граборенко, проведший всего один матч в НХЛ за «Нью-Джерси Дэвилз», большой молодец. Послушайте. Сами поймете.

Михаил Захаров, хоккей

Ну и, наконец, Михаил Михайлович. Если вы думаете, что ММЗ учил инглиш по американским боевикам, то глубоко ошибаетесь. В 1990-х Захаров выступал за такие американские команды как «Уэст Палм Бич Блэйз», «Детройт Фэлконз», «Утика Булдогз», «Мэдисон Монстерз» и другие. Английский Михаил Михайлович, наверное, просто подзабыл. Поэтому интервью для канала Лиги чемпионов получилось совсем коротким.

А диалог с рефери (помните «рэмэмбэр стик?») поединка с "Фрелундой" получился таким минималистским. Но ничего. Владимир Новицкий оценил.