В Минске прозвучали хиты культового альбома «Святой вечер 2000» 1 8.01.2017, 23:04

Полтора десятилетия Лявону Вольскому, Дмитрию Войтюшкевичу и другим не давали разрешения спеть вместе в Беларуси.

14 лет тишины, и вот наконец в Минске снова зазвучали любимые белорусами песни из культового альбома «Святой вечер 2000».

Абсурд, но полтора десятилетия музыкантам, среди которых Лявон Вольский, Дмитрий Войтюшкевич, Александр Помидоров, Вероника Круглова просто не давали разрешения спеть вместе в Беларуси, передает «Белсат».

«Стало возможным время от времени устраивать что-то в Беларуси. Медленно, медленно, но начинает видеться свет в конце тоннеля. И повод есть — праздник, Святой вечер», — говорит Дмитрий Войтюшкевич.

В отличие от прошлогоднего, отрепетированного до мелочей, «реинкорнированного» «Белсатом» «Народного альбома», в котором участвуют и Войтюшкевич, и Вольский, и Помидоров, восстановление «Святого вечера» в галерее «Дом картин» — явление абсолютно спонтанное.

Как родилась идея выступления, рассказывает Лявон Вольский:

«Дима Попов, наш общий друг, который руководит этой галереей позвонил нам всем и говорит: «Давайте сделаем это всё!» Мы без всякой подготовки решили: почему нет? Вот и все!»

«Оказалось, что и ручки помнят, как играть и головы тексты помнят», — делится впечатлениями Александр Помидоров.

Несмотря на мелкие недостатки, из-за несыгранности музыкантов, в зале царила очень теплая атмосфера. Слушатели, части из которых даже не хватило места, стояли в проходах и сидели на полу. Большинство знали тексты наизусть и пели вместе с исполнителями.

И в это рождественское время, когда, как поют, случаются чудеса, хочется верить, что нам не придется ждать следующие 14 лет, чтобы слушать любимых белорусских музыкантов в родной стране.