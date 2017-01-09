Глава Пентагона заявил о нулевом вкладе России в борьбу с «Исламским государством» 9.01.2017, 7:42

Эштон Картер

Действия РФ в Сирии только укрепили позиции террористов.

Глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия внесла «нулевой» вклад в борьбу США с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает gazeta.ru.

«Нет, они не сделали ничего против [ИГ], фактически нуль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ничего из этого», — сказал он.

По словам Картера, в данный момент настоящая борьба с ИГ идет в освобождении Мосула и Ракки, но ни в одной из этих операций Россия не принимает какого-либо участия.

«Поведение русских в Сирии определенно сделало прекращение гражданской войны там сложнее. Русские увидели возможность, участвуя в Сирии, быть в роли, что могло бы быть и хорошо, ведь у них уникальная способность постепенно и аккуратно убрать Башара Асада с поста», — подчеркнул он.

При этом Картер пояснил, что это то, о чем Россия говорила тогда. «Но они не сделали этого, они вдвойне усилили сирийскую гражданскую войну», — отметил глава минобороны.

Ранее Картер заявил, что Россия и США не могут выстроить диалог из-за российского президента Владимира Путина.