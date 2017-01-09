Американка прославилась в сети из-за беспорядка в комнате
- 9.01.2017, 7:49
В сети вызвало ажиотаж зеркальное селфи жительницы Луизианы по имени Алиса, которая попыталась похвастаться новым вечерним платьем.
«Собираюсь на ужин, чтобы появился повод надеть это», —отметила она под фотографией, опубликованной в ее Twitter-аккаунте, сообщает lenta.ru.
Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ— alyssa 🏳️🌈 (@og_pocahontas) 23 декабря 2016 г.
В итоге пост набрал более трех тысяч ретвитов и семи тысяч лайков и вызвал негодование среди пользователей социальной сети, которых возмутило, что девушка сделала фотографию на фоне «ужасного и отвратительного» беспорядка. «Боже мой, вы только посмотрите на эту комнату. Я помолюсь за того, кто на тебе женится», — заявил один из них.
@og_pocahontas And after dinner, she'll be eating floor marshmallows for dessert: pic.twitter.com/WxrAhZJHWf— Tim Anderson (@RealTimShady42) 6 января 2017 г.
«После ужина она будет есть маршмэллоу с пола на десерт»
@og_pocahontas BREH is that a mouse back there?! pic.twitter.com/kOzUZy4yxE— Veener Shnitzel (@deucetreykix) 6 января 2017 г.
«Это что мышь вот тут?»
Некоторые, вдохновившись обстановкой комнаты, принялись вспоминать свое детство. «Когда я смотрю на это, я прямо чувствую, как мама меня бьет», — поделился пользователь с ником Yunglaraa.
Другие начали даже самостоятельно «убирать» комнату девушки с помощью фотошопа. «Исправлено», —похвастался Bk17.
*Fixed* RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U— One funny tweeter (@bk17__) 6 января 2017 г.
Сама Алиса оказалась довольна повышенным вниманием к своей персоне. «Мой брат будет очень впечатлен, когда узнает, что я стала мемом. Он никогда больше не будет убирать свою комнату», —поделилась она.