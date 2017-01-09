Число жертв «Боярышника» в Иркутске увеличилось за праздники 9.01.2017, 7:55

Большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне — Ново-Ленино, где и приобрели опасный продукт.

Число смертельно отравившихся концентратом «Боярышник» с метиловым спиртом в Иркутске увеличилось до 78 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске во второй половине декабря. 30 декабря сообщалось о 76 жертвах отравления и 123 пострадавших в общей сложности. В больницах на тот момент оставались 8 человек.

«За новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших», — сказали в пресс-службе.

По данным министерства, новые случаи отравления суррогатом с метиловым спиртом в Иркутской области за новогодние праздники не зафиксированы.

Большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне — Ново-Ленино, где и приобрели опасный продукт. По данному факту расследуется уголовное дело, задержаны более 20 человек.