ООН приравняла страны Балтии к Британии и Скандинавии 9.01.2017, 7:59

В статистическом управлении ООН Латвию, Литву и Эстонию теперь относят не к Восточной, а к Северной Европе.

Об этом сообщается на сайте статистического подразделения ООН (перевод – liga.net).

Согласно изменениям, к Северной Европе теперь относятся Исландия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Великобритания, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва.

"ООН официально меняет статус стран Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - прокомментировал решение в Twitter депутат Европарламента, экс-глава МИД Латвии Артис Пабрикс.

Изменения коснулись и других регионов Европы. В группу Восточной Европы в ООН оставили Беларусь, Украину, РФ, Болгарию, Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию, Румынию и Молдову. В то же время Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения отнесены к группе Южной Европы.