Эштон Картер: Не думаю, что нужен лишь военный ответ на кибератаки РФ 9.01.2017, 8:30

Эштон Картер

Глава Пентагона заявил, что ответ США не должен ограничиваться киберсредствами, но и не обязан быть исключительно военным.

Ответ США на киберататки со стороны России не должен быть исключительно военным. Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер в интервью NBC (перевод – liga.net).

"Я думаю, что мы не должны ограничивать себя киберсредствами, когда киберсредства используются для совершения агрессии против нас. Это частично правильно. Я не думаю, что это должен быть военный или исключительно военный ответ", - сказал глава Пентагона.

5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.

8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.