закрыть
9 января 2017, понедельник, 8:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Эштон Картер: Не думаю, что нужен лишь военный ответ на кибератаки РФ

  • 9.01.2017, 8:30
Эштон Картер

Глава Пентагона заявил, что ответ США не должен ограничиваться киберсредствами, но и не обязан быть исключительно военным.

Ответ США на киберататки со стороны России не должен быть исключительно военным. Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер в интервью NBC (перевод – liga.net).

"Я думаю, что мы не должны ограничивать себя киберсредствами, когда киберсредства используются для совершения агрессии против нас. Это частично правильно. Я не думаю, что это должен быть военный или исключительно военный ответ", - сказал глава Пентагона.

5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.

8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.


Мнение

Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип
АЭС в Беларуси - политический проект
АЭС в Беларуси - политический проект Андрей Ожаровский


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле