Под Городком волки приучили сельчан к вилам и топорам 13 9.01.2017, 8:44

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Второй месяц волки держат в осаде несколько деревень на севере Витебской области.

Голодные хищники с наступлением темноты выходят из леса и загрызают собак. Больше всего от нашествия хищников страдают жители деревни Газьба в Городокском районе, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

- Страшно у нас. Не приезжайте, - это первое, что услышали журналисты от местного завмага Марины Даниловой в ответ на мое предложение заехать в Газьбу. - На днях сосед видел, как трое волков гнали по деревне лося. Постучал топором о железку, хищники испугались - и в лес. Мы испугались. После шести часов во двор больше ни-ни.

Волки тем временем устанавливают в деревне свои порядки.

«Кто так безжалостно расправился с любимой Жучкой?» - первое, о чем подумала Галина Строчило, когда утром нашла разбросанные по двору останки и кровь.

Хозяйка до сих пор не отходит от пустой будки, оплакивает четвероногого сторожа.

Серые разбойники не думают отступать и чуть не каждую ночь терроризируют одинокую женщину: чуя добычу, шастают возле сарая, где зимуют несушки. Жучка стала не единственной жертвой хищника - в окрестных селах волки загрызли с десяток собак. Уцелевших хозяева закрывают в хлевах или забирают в дома.

- Жуть, - одним словом описала ситуацию Галина Строчило.

Женщина работает почтальоном: «У меня обход 6-7 километров, все - по проселочным дорогам. Бывает, идешь, а они (волки. - примечание автора) за тобой увяжутся, преследуют. Метров в 20-25 держатся, ближе не идут. Здесь главное не паниковать: ускоришь шаг или побежишь - и они нападут».

Прецеденты есть. Прошлой зимой в деревне Пальминка в Городокском районе стая волков напала на молодого человека по дороге домой. Он успел залезть на дерево, но ноги его погрызли. Хорошо еще, что с собой у парня был мобильный телефон, он вызвал друзей и «скорую».

- Такого кошмара в округе давно не было, - разводит руками 85-летняя Клавдия Будаева. - В деревне собак нет. Всех поели.

За себя пенсионерка не волнуется, говорит, пожила свое. А за внучку Ксюшу: каждое утро дочь ведет ученицу 2-го класса к автобусной остановке, до которой не меньше километра по неосвещенной деревенской улице.

Многие в деревне боится отпускать детей в школу.

- Одних детей не отпускаем, идем к остановке вместе с ними, - рассказывает Марина Данилова. - Водитель автобуса, спасибо ему большое, стал подъезжать к самой деревне, детям хоть через лес к дороге не нужно идти. А еще музыку включаем в гаджетах громче - ее волки тоже не любят. Сосед наш Рашид Абусаидович проводить внука-семиклассника в школу с факелом - запах гари не нравится хищникам.

Второй месяц с наступлением темноты на улицах Газьбы - ни души, а по вечерам в деревне слышат только волчье вой. Жителям ничего не остается, кроме как защищаться всеми подручными средствами. Вся надежда - на вилы и топоры.

Новогодняя иллюминация в Газьбе горит ночи напролет: огни гирлянд хищникам тоже не по душе. А жительницы деревни Елена Сухорукова прислушалась к советам охотников и развесили вдоль сарая с овцами красные тряпки - чтобы отпугнуть непрошеных лесных гостей. Не помогло.

- Мужики пить стали меньше, - жительницы деревни ищут хоть какие-то плюсы в этой ситуации. - Раньше, бывало, накатят и спят в сугробе. А тут еще праздники! Теперь боятся. В эту новогоднюю ночь по улице никто не болтался.

Голодные хищники терроризируют также и несколько близлежащих деревень: Границу, Зайково, Луговскую ... А в праздничные выходные в деревне Вировля стая серых хищников вытащила через окно сарая и растерзала двух овец.

Директор городоцкого отделения «Белорусского общества охотников и рыболовов» Юрий Леонов объясняет небывалую агрессию волков голодом - недавно в лесу сократили количество кабанов:

- За прошлый год отстреляли по всему району 21 волка, плюс три подранки. В конце января-начале февраля у них начинается гон, тогда и начнем массовый отстрел. Что касается Газьбы, то я вижу две причины такого положения. Во-первых, теперь молодняк начал выходить на охоту, учиться. Во-вторых, Газьба находится в пяти километрах от российской границы, волк свободно заходит и уходит. Мы здесь его отстреливаем, а как обстоят дела на другой стороне - неизвестно.

Пока охотники не решать «волчью» проблему, Юрий Леонов советует жителям быть осторожными, особенно в ночное время, когда хищник наиболее активен.