Сына экс-президента Польши Леха Валенсы нашли мертвым 9.01.2017, 8:48

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Лех Валенса

Фото: dpa

43-летний Пшемыслав Валенса обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске.

Об этом сообщает радиостанция RMF (перевод – РИА "Новости".

По данным радиостанции, тело 43-летнего Валенсы обнаружил его сын, который вызвал "скорую". Утверждается, что на теле мужчины не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.

"На месте работают прокурор и полиция, которые опрашивают в том числе ближайших членов семьи умершего", — говорится в сообщении.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.