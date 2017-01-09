Сына экс-президента Польши Леха Валенсы нашли мертвым
- 9.01.2017, 8:48
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43-летний Пшемыслав Валенса обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске.
Об этом сообщает радиостанция RMF (перевод – РИА "Новости".
По данным радиостанции, тело 43-летнего Валенсы обнаружил его сын, который вызвал "скорую". Утверждается, что на теле мужчины не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.
"На месте работают прокурор и полиция, которые опрашивают в том числе ближайших членов семьи умершего", — говорится в сообщении.
У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.