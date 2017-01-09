закрыть
9 января 2017, понедельник, 13:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сына экс-президента Польши Леха Валенсы нашли мертвым

  • 9.01.2017, 8:48
  • 5,206
Лех Валенса
Фото: dpa

43-летний Пшемыслав Валенса обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске.

Об этом сообщает радиостанция RMF (перевод – РИА "Новости".

По данным радиостанции, тело 43-летнего Валенсы обнаружил его сын, который вызвал "скорую". Утверждается, что на теле мужчины не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.

"На месте работают прокурор и полиция, которые опрашивают в том числе ближайших членов семьи умершего", — говорится в сообщении.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.


Мнение

Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле